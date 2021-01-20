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برلمان

فصلنا بدلة جديدة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير المنظومة وتغيير المناهج

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:46 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
"تركنا البدلة القديمة وفصلنا واحدة جديدة"، هكذا قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول المنظومة التعليمية الجديدة التي تبنتها مصر، والتي اعتمدت على تطوير المناهج بشكل أساسي.


وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مركز تطوير المناهج أصبح حاليا شيئا يفخر به كل مصرى، كما تم التعامل مع الجهات الأجنبية ذات الخبرة في هذا الصدد، موضحًا أنه لم يتم استيراد المناهج إنما تم توطين الخبرات، وأصبح المركز قادرا على إنتاج مناهج بالجودة العالية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات في العالم.


وأوضح طارق شوقي، أنه منذ 2014 شهدت مصر تغيرات عميقة في نظام التعليم، مشيرًا إلى أنه من باب الشفافية تم إعداد كم كبير من الأفلام الوثائقية التي ترصد مرحلة التطوير وتسلميها للأعضاء.


يشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة، وعدم الجلوس فيها، بقوله: "نرجو من أعضاء المجلس ترك المقاعد ذات اللون البني للحكومة فهي مخصصة لهم".
فصلنا بدلة جديدة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير المنظومة وتغيير المناهج
فصلنا بدلة جديدة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير المنظومة وتغيير المناهج
فصلنا بدلة جديدة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير المنظومة وتغيير المناهج
فصلنا بدلة جديدة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير المنظومة وتغيير المناهج
فصلنا بدلة جديدة.. وزير التعليم يكشف تفاصيل تطوير المنظومة وتغيير المناهج
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