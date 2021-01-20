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برلمان

موقف وزير التعليم من أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:25 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021، ليست من اختصاصه وإنما في يد وزارة المالية.

وأشار الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه يريد زيادة الرواتب، إلا أنها ليست من سلطاته، مجددا التأكيد على أن الأمر في يد وزارة المالية.

وقال: لا أملك إلا طلب الزيادة في الموازنة والموافقة تكون من وزارة المالية والتخطيط ومجلس النواب.

وأوضح وزير التعليم، أن نظام الاستقطاعات مطبق على الجهاز الإداري كله وليس المعلمين فقط.

وحول المعلمين على الصناديق الخاصة، أكد الوزير أيضا أنها ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الأمر في يد المحافظين.

وقال الدكتور طارق شوقي: "الناس دي مش شايفينها.. أنا معاهم فعلا ومتعاطف معهم، ولكن ليس لنا صلة بهم".
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