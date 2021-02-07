مفاجآت وصراعات في قصة حب نضال الشافعي وحنان مطاوع.. تفاصيل

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها متحمسة للعب شخصية ورد في مسلسلها الجديد "ورد" وذلك لانه يشبهها ويتشابه مع كثير من السيدات التي تنتمي للطبقة الشعبية، وهذا كان من أهم أسباب قبولها للدور لأنه يقترب من الشارع المصري أكثر.





وأضاف الفنان نضال الشافعي، خلال حواره في برنامج "It’s show time”، المذاع على قناة "سي بي سي"، ان دروه في المسلسل هو رجل اعمال يواجه الكثير من الصراعات من خلال عمله واعماله التجارية، وتربطه قصة حب مع الفنانة حنان مطاوع "ورد"، وما مدى تآثير الصراعات على تلك العلاقة.





وتقع النجمة حنان مطاوع فى حب رجلين خلال أحداث مسلسلها الجديد "ورد"، الأول نضال الشافعى الذى يعمل دور رجل أعمال، والثانى الفنان الشاب محمد عز ويجسد دور محامى ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.





وتواصل حنان مطاوع، تصوير مشاهدها فى العمل، في أول بطولة مطلقة لها خلال الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.









ويعد المسلسل أول إخراج تلفزيوني للمخرج شادي أبو شادي بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر عرضه الشهر الجاري.



