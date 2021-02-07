ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجآت وصراعات في قصة حب نضال الشافعي وحنان مطاوع.. تفاصيل

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:10 م
نضال الشافعي وحنان
نضال الشافعي وحنان مطاوع
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها متحمسة للعب شخصية ورد في مسلسلها الجديد "ورد" وذلك لانه يشبهها ويتشابه مع كثير من السيدات التي تنتمي للطبقة الشعبية، وهذا كان من أهم أسباب قبولها للدور لأنه يقترب من الشارع المصري أكثر.

وأضاف الفنان نضال الشافعي، خلال حواره في برنامج "It’s show time”، المذاع على قناة "سي بي سي"، ان دروه في المسلسل هو رجل اعمال يواجه الكثير من الصراعات من خلال عمله واعماله التجارية، وتربطه قصة حب مع الفنانة حنان مطاوع "ورد"، وما مدى تآثير الصراعات على تلك العلاقة.

وتقع النجمة حنان مطاوع فى حب رجلين خلال أحداث مسلسلها الجديد "ورد"، الأول نضال الشافعى الذى يعمل  دور رجل أعمال، والثانى الفنان الشاب محمد عز ويجسد دور محامى ضمن أحداث المسلسل، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتواصل حنان مطاوع، تصوير مشاهدها فى العمل، في أول بطولة مطلقة لها خلال الماراثون الرمضاني، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.  


ويعد المسلسل أول إخراج تلفزيوني للمخرج شادي أبو شادي بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر عرضه الشهر الجاري.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. بوسي شلبي تعلن موعد العرض الخاص لفيلم خان تيولا

بصحبة حسني شتا.. وصلة رقص لـ عايدة رياض فى كواليس مسلسل اللى ملوش كبير|شاهد

كواليس مسلسل "ورد".. شاهد

أخبار الدراما | محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل موسى.. وهنا الزاهد تعيش قصة حب مع "النمر"

القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان.. السقا وعز وكريم ورمضان وإمام في منافسة شرسة.. وياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بـ مواجهة فنية

ترشيحاتنا

واتساب يقدم ميزة جديدة للمحادثات الجماعية.. تعرف عليها

9 أيام ومازال الحريق مشتعلا.. القصة الكاملة لعقار فيصل المحترق.. ولماذا أوقفت عمليات إطفائه؟

مفاجأة.. دراسة: لقاح كورونا قد لا يقاوم هذه الحالات من الإصابة

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

إحنا بطل إفريقيا .. تصريح قوى من الشناوى بشأن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

بنحبك يا ريس.. استقبال خاص من أهالي عزبة الهجانة لـ الرئيس السيسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها