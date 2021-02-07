ببطارية كبيرة.. موتورولا تستعد لإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة قريبا

تستعد شركة موتورولا Motorola ، لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية قريبا ضمن الفئة المتوسطة، سينطلق اثنان منهما سينطلقان تحت اسم Moto E6i و Moto E7i Power.





وحسبما ذكر موقع "gsmarena"، رصدت هواتف موتورولا القادمة في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، والتي من المتوقع أن تأتي ببطارية كبيرة ولكن بسعر معقول.









وتكشف قائمة Bluetooth SIG، أن هاتف Moto E6i له تسميات نموذجية هي XT2053-5 و XT2053-6، بينما يحتوي هاتف Moto E7i Power على ثلاثة أرقام طراز هي XT2097-12 و XT2097-13 و XT2097-14.





وتتضمن القائمة أيضا رمز الطراز XT2097-15، والذي يشير إلى هاتف آخر سينطلق تحت اسم Lenovo K13، مما قد يكون هذا الطراز هو إصدار E7i Power من موتورولا معاد تسميته للأسواق الصينية.





ولا تكشف بيانات Bluetooth SIG الكثير من التفاصيل عن مواصفات هذه الهواتف الذكية القادمة من موتورولا، إلا أنه من المتوقع أن تحزم بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ومن المقرر أن تنطلق الثلاثة أجهزة Moto E6i و E7i Power و Lenovo K13 قريبا.





يذكر أن موتورولا Motorola، تستعد لإطلاق أحدث إصدارات سلسلة G طويلة المدى ذات الميزانية المحدودة، وهم Moto G10 و Moto G30 و Moto G40.