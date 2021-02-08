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محافظات

منافسة شرسة في انتخابات المحامين بدمياط

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
تجرى اليوم الاثنين، انتخابات نقابة المحامين في محافظة دمياط، لاختيار نقيب وعضو شباب وسبعة أعضاء من بين المرشحين، وتجرى عملية التصويت بمحكمة دمياط الجزئية، محكمة كفر سعد، محكمة فارسكور، محكمة الزرقا ومحكمة رأس البر. 

ويتنافس على مقعد النقيب كل من ناصر العمري، ياسر ابو هندية، السيد هاشم، يوسف قنديل.. وعلى مقعد الشباب كل من محمد جودة، محمد صلاح شرف الدين، عبدالحميد الحواوشى، عمرو الحطاب، محمد قراميط، شادي سلامة، أحمد البراوي. 

وفى المركز يتنافس عصام الهندى، جمال شحاتة، السيد شبارة، ضياء أبو سمرة، لوسي علي، علي البيه. 

وفى البندر، يتنافس كل من محمد بيصار، عمار القبرصلي، لطفي النيجيري، أحمد الكبابجي، محمد اللبان، سامي عبدالعزيز، هاني عبدالناصر، أشرف الرفاعي وفى راس البر، يتنافس خالد موسي، عادل الغنام، خالد الحمص 

وفى كفر سعد، يتنافس كل من ابراهيم الشناوي، مصطفي الغريب، وسام سلامة، هاني المشد، أحمد الجوجرى، رشاد وهبه، فتحية عبد العظيم، محمود حمدي، هاشم بصرة.

وفى فارسكور، يتنافس في الانتخابات كل من المتولي سراج، علاء بشتو، وفى الزرقا: يتنافس أنور السادات، محمد البشبيشي، محمد صلاح، أحمد الشرباصى، ياسر متيريد، أحمد الأشقر.

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