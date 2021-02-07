مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة تستقبل يوميا 1200 مريض

مستشفي الازهر بدمياط الجديدة ، من اهم المستشفيات بمحافظة دمياط دمياط حيث تستقبل كافة حالات الطوارئ واغلب الجراحات واهمها جراحات العظام





المستشفي بها ما يقرب من 420 سرير بالإضافة إلي غرف العمليات الكبري والمتوسطة والصغري ،كما إن فريق إدارة الأزمة متواصل على مدار الساعة تحسبًا لأى طوارئ ،فلقد تم التشغيل المبدئي لها يوم 10 أغسطس 1999، وافتتاحها رسميًا في 10 أغسطس 2000 بحضور قيادات الأزهر، وعلى رأسهم شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمد سيد طنطاوي، والدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وتبلغ إجمالي المساحة الكلية لأرض المستشفى 1360850.4 متر بسور إجمالي طوله 1666 مترًا، وتبلغ إجمالي مساحة المبانى 5704 مترًا .





تشتمل المستشفي على عدد من الأقسام، منها قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العيادات الخارجية وقسم الأشعة، بالإضافة للأقسام الداخلية وتتضمن أقسام الجراحة العامة، وأقسام الباطنة العامة، وأقسام النساء والتوليد وقسم الأطفال، وقسم الرعاية المركزة العامة، وكذلك قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وقسم التعقيم، وقسم المناظير، وقسم العمليات ووحدة الرعاية المركزة ورعاية قلب وصدر، وقسم الحضانات.





ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم الصياد، مدير عام مستشفي جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، أن المستشفى تقدم خدمة طبية مجانية وعلى أعلى مستوى فى ظل الإمكانات المتاحة إضافة إلي استقبال حالات من جميع محافظات الدلتا ووجه بحري "الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد" وأقل معدل استقبال الحالات الطارئة والحوادث حوالى 1200 مريض يوميًا خلال أيام الإستقبال .





وأضاف «الصياد» أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة التوسعات الجديدة والتى تهدف إلي زيادة عدد أسرة العناية المركزة لإستيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات الحرجة والطارئة من أجل مساعدة المرضى وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمريض وتقليل فترة الإنتظار، لافتًا إلي مستشفي الأزهر بدمياط الجديدة تقدم خدمة الطوارئ مجانًا من الحوادث والتي قد تصل إلى 70 ألف جنيه ورغم التكلفة العالية جدًا وقلة الموارد فإن المستشفي مستمرة في أداء واجبها ورسالتها الانسانية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة المجانية لأهالي الدلتا والمحافظات المجاورة فضلًا عن تميزها بتوافر أطباء التخصصات النادرة مثل المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري وجراحات الأطفال والقلب والجهاز الهضمي وجراحات الوجه والفكين مشيرًا إلي أن محافظة دمياط أصبحت من أشهر المحافظات فى مصر لإجراء ونجاح عمليات جراحات الوجه والفكين حيث يتم تحويل حالات جراحات والوجه والفكين لمستشفي جامعة الأزهر بدمياط من بين أكثر من عشرة محافظات علي مستوي الجمهورية.





وأشار مدير عام مستشفي الأزهر بدمياط الجديدة، إلي أن إحصائية المستشفي خلال العام الماضي تمكنت من الكشف الطبي علي 56 ألف 640 مريض من المترددين علي العيادات الخارجية إضافة إلي 66 ألف 223 حالة بقسم الإستقبال و104 حالة تفتيت حصوات الكلي بينما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 8633 حالة وإجمالي حالات الحجز بالأقسام الداخلية 15 ألف 70 حالة وإجمالي حالات الأشعة 73 ألف 468 أشعة فضلًا عن إجراء 7373 عملية جراحية و13 ألف 515 رسم قلب و950 رسم ايكو وإجراء 389 عملية قسطرة قلب و1317 عمليات مناظير مختلفة بالإضافة إلي 9099 حالة ببنك الدم بينما بلغت فحوصات الدم 379 ألف 524 حالة، موضحًا أن مستشفي الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة استشهد من أطباءها ثلاث أطباء في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا في ظل ما تقدمه المستشفي بكامل طاقته علي مدار 24 ساعة متواصلة الحفاظ علي سلامة وصحة الجميع.





وأضاف مدير مستشفي جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، أن في ظل جائحة كورونا تتعامل المستشفي مع كافة الحالات وتستقبلها في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.





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