وزيرة التخطيط: صرف المنحة الرئاسية لـ2.2 مليون مواطن بتكلفة 4.5 مليار جنيه

استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، جهود ترشيد الإنفاق حيث عملت الوزارة علي إعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وزيادة الاستثمارات الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مقارنة بعام 19/2020، للإسراع من معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).





واشارت وزيرة التخطيط، في كلمتها إلي بناء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة ضمت 6 مليون عامل، فضلا عن صرف المنحة الرئاسية لـ2.2 مليون مواطن بتكلفة 4.5 مليار جنيه بالتعاون مع الوزارات الشريكة.