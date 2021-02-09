أعانى من كسل عند القيام للصلاة فهل هذا يجعلني من المنافقين؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفمتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل الكسل للقيام الى الصلاة يجعلني من المنافقين؟.





ورد عاشور، قائلًا: وصف الله عز وجل المنافقين في كتابه العزيز في سورة النساء فقال ((إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا )) 142.





وأشار الى أن المنافقين لديهم صفات وممارسات عديدة منها انه يقومون الى الصلاة كسالى باستمرار أي يتعمدون الكسل والتكاسل وان ذلك عادة دائمة لهم .. كما انهم لا يذكرون الله إلا قليلا انهم يراءون الناس أي يصلون رياء للناس .





وتابع متسائلًا: فلماذا تضع نفسك في هذا الموضوع صحيح ان سؤالك يؤكد أنك غير ذلك وان الامر مجرد كسل بعض المرات ومرات أخرى لا لكن عليك ان تنأى بنفسك عن ذلك والأفضل ان تصلي بمجرد ان تسمع الاذان.

فالصلاة لك خير وبركة وفضل من الله



