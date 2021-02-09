حكم تركيب الرموش.. وهل تمنع الوضوء ؟

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أنه إ ذا كنتى متزوجة فلا حرج من تكثيف الرموش، ولكن احذري ألا تكون ثابتة بشكل دائم فهذا يؤثر على صحة الطهارة.

للمتزوجة يجوز على قول بعض العلماء بإذن الزوج على أن تكون لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة لتمام الطهارة".

واجاب "ممدوح"، قائلًا: للمتزوجة يجوز على قول بعض العلماء بإذن الزوج على أن تكون لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة لتمام الطهارة".

هل يجوز تركيب الرموش لمدة طويلة قد تصل لـ 6 أشهر ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب "وسام"، قائلًا: إن تركيب الرموش لمدة طويلة تصل لـ 6 أشهر حرام شرعا، لأنها يتم تركيبها على الرموش الأساسية للإنسان وبالتالي تمنع وصول ماء الوضوء للرموش وهو ما يعد حرام شرعا”.





وتابع: الرموش المركبة تحجب وصول الماء للرموش ومن أساسيات الوضوء أن يصل الماء لكافة أعضاء جسم الإنسان بما فيه وجه وكافة أعضاء الوجه ومنهم الرموش، معلقا: “وها يمنع صحة الوضوء ويؤدي لبطلان الصلاة”.





حكم استعمال الرموش الصناعية

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، إن خبراء التجميل أكدوا أن الرمش الاصطناعي الذي تستعمله بعض السيدات والفتيات ، يغطي الرمش الأصلي بالكامل، وبذلك يحجب وصول ماء الوضوء لشعر الرمش الأصلي، وهذا يبطل الوضوء، بينما لو كان للزينة ويتم إزالته وقت الوضوء فهو جائز.



حكم استعمال الرموش الصناعية

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المرأة إذا أرادت أن تضع الرموش الصناعية فيحرم ذلك، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله، فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ ( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.



وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال «رموشى تكاد تكون معدومة هل أستطيع أن أركب رموشا تظهر بشكل طبيعى غير مبالغ فيه؟»، أن الرموش لها وظيفة كالحاجب فهى تحمى العين ولكن هذا الشيء نجعله من جهة الطب وليس من جهة التزين فعندما تكون الرموش معدومة فقد يؤثر هذا على سلامة العين.



