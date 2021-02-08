فورد كوجا 2021 فيس ليفت تظهر قريبا في مصر .. صور

يتوقع بعض خبراء السيارات في مصر اقتراب طرح السيارة فورد كوجا ford kuga 2021 فيس ليفت الجديدة , وليس طراز كوجا فقط بل سيتم طرح فورد فوكاس 2021 ford focus , قريبا في مصر قبل أواخر العام الجاري 2021 وستباع في مصر كموديلات 2022 .





تأتي فورد كوجا ford kuga 2021 فيس ليفت الجديدة في مصر بمحرك بنزين سعة 1500 سي سي تستخدم نظام الحقن المباشر للوقود والتيربو مع نظام وقف تنشيط الاسطوانات بقوة 118 حصانا أو 148 حصانا لتوفير أداء مميز واقتصاد في استهلاك الوقود.











وسيتوفر للسيارة فورد كوجا ford kuga 2021 فيس ليفت الجديدة محرك 1500 سي سي بقوة 120 حصانا مع جر أمامي وستطرح بمصر بثلاثة نظم دفع هايبرد وتشمل ايكوبلو هايبرد والهايبرد الكامل والهايبرد بلوج ان .











ومن الداخل سيتوفر للسيارة فورد كوجا ford kuga 2021 فيس ليفت الجديدة شاشة تاتش 8 بوصات مع نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. كما تأتي السيارة بمعايير يورو 5 للسلامة .









فورد كوجا ford kuga 2021 فيس ليفت الجديدة ستأتي ببعض التغييرات في التصميم الخارجي للسيارة مع لمسات رياضية عديدة ستحصل عليها السيارة لجعلها أكثر حدة وقوة. ومن ضمن ابرز التعديلات في الشكل الخارجي للسيارة عجلات جديدة 19 بوصة ألومنيوم باللون الأسود.

