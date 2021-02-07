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سيارات

أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:03 ص
فورد فيوجن
فورد فيوجن
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كريم عاطف

تعتبر شركة فورد من بين أكثر شركات السيارات العريقة التى يحبها المصريون، للعديد من الاسباب اهمها قوة طرازاتها وأدائها الممتاز ، ومن بين هذه الطرازات المحبوبة هو طراز فورد فيوجن.

تم طرح طراز سيارات فورد فيوجن موديل 2020 باربع فئات فى السوق المحلية المصرية، اولهم الفئة الأولى Trend ، والفئة الثانية Sport ، والفئة الثالثة  Titanim ، والفئة الرابعة  Titanim Leftback .

وتستمد السيارات فورد فيوجن موديل 2020 ، قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعته 1500 سي سي، ينتج قوة 157 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى سيارات فورد فيوجن موديل 2020 ، بعدد من وسائل الامان ، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HLA، وتوزيع إلكترونى EBD.

بالاضافة الى خاصية طي المرايات الجانية كهربائيًا، وتكييف هواء أتوماتيكي، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة led، و سبويلر خلفي .

اما عن اسعار فورد فيوجن فى السوق المصرية الان ، فتاتى كالتالى .

- اوتوماتيك / TREND 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 454,900 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 504,900 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 556,900 جنيه

- اوتوماتيك / TITANIUM LB 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وبسعر 589,900 جنيه

أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر
أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر
أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر
أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر
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