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سيارات

شاهد.. فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:58 م
فورد رابتور 2021
فورد رابتور 2021 ford f150 raptor ا
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اشرف عطية
أعلنت شركة فورد، عملاق صناعة السيارات الأمريكية، رسميا عن طرح أيقونتها الخارقة فورد رابتور 2021 ford f150 raptor الجيل الجديد، والتي تأتي بأمكانيات أفضل للقيادة على التضاريس الوعرة وبتقنيات حديثة للتعامل مع جميع أنواع التضاريس.


تستمد فورد رابتور 2021 ford f150 raptor الجيل الجديد قوتها من محرك إيكوبوست 6 سلندر دبل تيربو سعة 3500 سي سي متصل بفتيس أوتوماتيكي 10 سرعات، بأرقام أداء تصل حتى 450 حصانا وعزم دوران 691 نيوتن متر.


وحافظت فورد رابتور 2021 ford f150 raptor الجيل الجديد على مكانتها كأنجح سيارة بيك أب عالية الأداء في العالم حتى الآن، حيث تفوقت مبيعاتها في الأعوام الأربعة الماضية على مبيعات موديلات بورشة مجتمعة وهو رقم جيد بالنسبة لسيارة ضخمة.


لم تنس فورد طرح نسخة R من  فورد رابتور 2021 ford f150 raptor الجيل الجديد لعشاق السيارات بالغة القوة بمحرك V8 لمنافسة رام 1500 TRX، بمحرك V8 سوبرتشارجر المشترك مع موستنج شيلبي GT500 بقوة 760 حصانا.


ستحصل جميع نسخ فورد رابتور 2021 ford f150 raptor الجيل الجديد على قفل تفاضلي خلفي إلكتروني قياسي وآخر أمامي محدود الانزلاق، وصرحت فورد بأنها أجرت تحديثات واسعة لأنظمة التبريد والعادم، مع ازدياد مدى البنزين إلى حوالي 1000 كيلو متر.


تأتي فورد رابتور 2021 ford f150 raptor الجيل الجديد بجنوط 35 أو 37 بوصة لأول مرة في تاريخ  فورد رابتور ford f150، وهي أكبر إطارات تم وضعها في بيك أب إنتاجية كاملة الحجم حتى الآن، كما تم تدعيم الإطار الفولاذي عالي القوة للبيك أب وتحديث نظام التعليق للتعامل مع أقسى التضاريس بسهولة أيا كانت طبيعة التربة.
شاهد.. فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد
شاهد.. فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد
شاهد.. فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد
شاهد.. فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد
شاهد.. فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد
شاهد.. فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد
شاهد.. فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد
شاهد.. فورد F-150 رابتر 2021 الجيل الجديد
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