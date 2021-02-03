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سيارات

فورد وجوجل تتعاونان لإطلاق تجارب جديدة للمركبات المتصلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:04 ص
فورد
فورد
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كريم عاطف

وقعت مؤخرا شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة جوجل الخاصة بتكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ، لدفع عجلة تحوّل فورد وإضفاء أبعاد جديدة على تجارب المركبات المتصلة.

واوضحت فورد ان هذه الشراكة تعتبر هى الاولى من نوعها ، بالاضافة الى انها اختارت منصة "جوجل كلاود" Google Cloud مزودًا مفضلًا للخدمات السحابية للاستفادة من خبرات جوجل العالمية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي .

وتابعت فورد ان الشراكة الجديدة مع جوجل ستستمر لمدة ستة أعوام، وبدء من عام 2023، وسينتج عنها ملايين السيارات المستقبلية من فورد ولينكون وبجميع فئاتها مزودة بنظام التشغيل "أندرويد" وتطبيقات وخدمات مدمجة من جوجل.

و قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد موتور كومباني جيم فارلي : "تشهد فورد واحدًا من أكب التحولات وأهمها في تاريخها من خلال المركبات الكهربائية والمتصلة وذاتية القيادة. ويأتي التعاون بين جوجل وفورد ليرسي الأسس لقاعدة ابتكار رائدة توفر للعملاء تجربة فائقة وترتقي بالحداثة في أعمالنا إلى آفاق جديدة".

 

بينما قال الرئيس التنفيذي لجوجل ساندر بيتشاي: "أرست فورد أسس الابتكار في قطاع صناعة السيارات منذ قرابة 120عامًا، بدءًا من خط التجميع المتحرك وصولًا إلى أحدث تقنيات مساعدة السائق. ونفخر بالعمل معًا على تطبيق أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والحوسبة والمنصات السحابية التي تقدمها جوجل لمساعدة فورد في تحويل أعمالها وتطوير تقنيات المركبات المتقدمة للحافظ على سلامة العملاء وإبقائهم على اتصال دائم أثناء تنقلهم".

 

 

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