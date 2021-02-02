لأول مرة .. ظهور فورد اكسبديشن 2022 الجديدة

تستعد شركة فورد الامريكية لطرح طراز اكسبديشن موديل 2022 بتحديثات منتصف العمر ، والتى ستحصل على ترقيات تصميمية ومقصورة عالية التقنية .

ولم ينتظر محبى العلامة التجارية اكثر من ذلك لمشاهدة طراز فورد اكسبديشن 2022 الجديدة ، لذلك التقطت العدسات التجسسية صور واضحة لها أثناء اختبارها .

واظهرت الصور التجسسية السيارة فورد اكسبديشن موديل 2022 الجديدة بشبك أمامي معدل، ومصابيح أمامية محسنة، بالإضافة إلى اكصدامات جديدة .

ويقول المصورين التجسسين ان النسخة التى شاهدوها هي فئة تيمبرلاين الأكثر شراسة وقدرة على الطرق الوعرة لمنافسة جمس يوكون AT4، والتي تتميز بارتفاع أكبر عن الأرض، ومظهر خارجي أكثر صلابة، مع عوادم مزدوجة وجنوط داكنة ملفوفة بإطارات جوديير رانجلر.

اما المقصورة الداخلية للسيارة فورد اكسبديشن 2022 الجديدة ستحتوى على نظام ترفيهي ضخم الذي استخدمته فورد أيضًا في موستنج ماخ إي، والذي يمتلك شاشة رأسية مقاس 15.5 بوصة، وصولًا إلى شاشة أجهزة القياس، ولوحة عدادات منقحة مع فتحات تهوية وعجلة قيادة جديدة.

وتستمد السيارة فورد اكسبديشن 2022 الجديدة قوتها من محرك إيكوبوست V6 سعة 3.5 لتر والذي يُنتج حاليًا قوة تتراوح بين 375 حصان و450 حصان، وقد لا يكون هو المحرك الوحيد المتوفر، حيث يُتوقع أن تحصل على محرك إيكوبوست V6 هجين سعة 3.5 لتر المستخدم في 2021 F-150 والذي يولد في البيك اب قوة 430 حصان و773 نيوتن.متر من عزم الدوران.