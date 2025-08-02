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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء أول عملية تكميم معدة بالمنظار بمستشفى ديرب نجم المركزي لمريض وزنه 140 كجم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بمستشفى ديرب نجم المركزي، بقيادة الدكتور محمد يوسف، استشاري الجراحة العامة والمناظير ومدير المستشفى، وبمشاركة الدكتور أحمد أبو العز إبراهيم، استشاري التخدير، نجح في إجراء أول عملية من نوعها بالمستشفى لتكميم المعدة بالمنظار الجراحي، وذلك لمريض يبلغ من العمر 48 عاماً.

وقال إن ذلك جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وإجراء الجراحات المتقدمة وذات المهارة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وبإشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية. 

وأوضح البيلي أنه تم استقبال المريض بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى، والذي كان يعاني من سمنة مفرطة، بوزن يزيد على ١٤٠ كجم، بالإضافة إلى صعوبة في النوم وصعوبة في الحركة، وارتفاع في ضغط الدم ونسبة السكر، وقام الفريق الطبي بعد عمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة بإجراء الجراحة ذات المهارة باستخدام المنظار الجراحي عن طريق فتحات بالبطن، تحت تأثير التخدير الكلي، وتمت الجراحة بفضل الله بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتحت المتابعة من الفريق الطبي وفريق التغذية بالمستشفى.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل المديرية، أن مستشفيات الصحة بالمحافظة تشهد تطوراً ملحوظاً في نوعية الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين، بفضل الدعم الكامل من وزارة الصحة والسكان وتضافر جهود الأطقم الطبية والإدارية والإشرافية بالمستشفيات.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لوكيل المديرية، ولمدير المستشفى، وللفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، وجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

بالشرقية وزارة الصحة بمستشفى ديرب نجم استشاري الجراحة العامة

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