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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة المنوفية: تطهير ما يزيد على 62 كيلو متر من المساقى الخصوصية

تطهير الترع في المنوفية
تطهير الترع في المنوفية
مروة فاضل

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا عن جهود مديرية الزراعة  فى المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أشار المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 62 كيلو و400 متر من المساقي الخصوصية تطهير تعاونى وذاتى وتحسين لخدمة 3992 فدانا زراعيا، خلال الفترة من نصف يوليو حتي آخر يوليو 2025.

 وتم رفع كافة نواتج التطهير وجارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

وعلى صعيد آخر ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية، فقد أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تمت الموافقة على استخراج 13 ترخيص تشغيل لمحلات أعلاف ، وعمل معاينات لعدد 8 (مزارع دواجن وماشية ، مصنع) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة ، بالإضافة إلى المرور على 1227 فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار هذه الجهود لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لضمان توفير بيئة زراعية مناسبة ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تطهير الترع مديرية الزراعة

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