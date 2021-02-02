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سيارات

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:09 ص
فورد مافريك موديل
فورد مافريك موديل 2022
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كريم عاطف

اعلنت شركة فورد الامريكية عملها على طراز مافريك موديل 2022 الجديد ، والذى اوشك على الانتهاء، وبالرغم من عدم عرض الشركة للمزيد من المعلومات عنها الا ان العدسات التجسسية رصدتها لتكشف لنا العديد من المعلومات عنها .

وبعد هذه الصور المسربة للسيارة فورد مافريك موديل 2022 ، نجد انها أطول بكثير من السيارة برونكو اسبورت بسبب الدرج الخلفي ، ولا تشترك في أي لوحات مع برونكو سبورت الموجه للطرق الوعرة.

وتعتمد السيارة فورد مافريك موديل 2022 أحادية الهيكل على منصة C2 من Ford ، بالإضافة الى أن  الواجهة الأمامية صلبة ، لكنها بسيطة ؛ وتحيط المصابيح الأمامية على شكل حرف C بشبك كبير يتقاطع مع شريط أفقي يحمل شعار فورد.

بالإضافة الى نافذة خلفية منزلقة خلف الكابينة العمودية ذات الأبواب الأربعة ، والباب الخلفي السفلي يتميز بعلامة تجارية "MAVERICK" مختومة على الصفائح المعدنية.

اما المقصورة الداخلية للسيارة فورد مافريك موديل 2022 فتتميز لوحة القيادة ذات الطابع الممتلئ بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات عالية التثبيت تعمل بنظام المعلومات والترفيه Ford's Sync 4.

وتوجد فتحات التهوية وأدوات التحكم في HVAC ومحدد ناقل الحركة الدوار الموجود في الكونسول المركزي ، و تتسع لخمسة أشخاص وتتميز بأحدث مجموعة Co-Pilot360 من فورد لتقنيات مساعدة السائق المتقدمة.

وتستمد السيارة فورد مافريك موديل 2022 قوتها من محركين عند الإطلاق: 1.5 لتر EcoBoost بقوة 181 حصانًا و 190 رطلًا - قدم. من عزم الدوران ومحرك EcoBoost سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 245 حصانًا و 275 رطلًا - قدم. سيتم تغذية العجلات الأمامية بالقوة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ، وسيكون نظام الدفع الرباعي اختياريًا. يُقال أيضًا أن الهجين موجود على البطاقات لمقدمة لاحقة.

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها
شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها
شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها
شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها
شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها
شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها
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