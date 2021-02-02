شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها

اعلنت شركة فورد الامريكية عملها على طراز مافريك موديل 2022 الجديد ، والذى اوشك على الانتهاء، وبالرغم من عدم عرض الشركة للمزيد من المعلومات عنها الا ان العدسات التجسسية رصدتها لتكشف لنا العديد من المعلومات عنها .

وبعد هذه الصور المسربة للسيارة فورد مافريك موديل 2022 ، نجد انها أطول بكثير من السيارة برونكو اسبورت بسبب الدرج الخلفي ، ولا تشترك في أي لوحات مع برونكو سبورت الموجه للطرق الوعرة.

وتعتمد السيارة فورد مافريك موديل 2022 أحادية الهيكل على منصة C2 من Ford ، بالإضافة الى أن الواجهة الأمامية صلبة ، لكنها بسيطة ؛ وتحيط المصابيح الأمامية على شكل حرف C بشبك كبير يتقاطع مع شريط أفقي يحمل شعار فورد.

بالإضافة الى نافذة خلفية منزلقة خلف الكابينة العمودية ذات الأبواب الأربعة ، والباب الخلفي السفلي يتميز بعلامة تجارية "MAVERICK" مختومة على الصفائح المعدنية.

اما المقصورة الداخلية للسيارة فورد مافريك موديل 2022 فتتميز لوحة القيادة ذات الطابع الممتلئ بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات عالية التثبيت تعمل بنظام المعلومات والترفيه Ford's Sync 4.

وتوجد فتحات التهوية وأدوات التحكم في HVAC ومحدد ناقل الحركة الدوار الموجود في الكونسول المركزي ، و تتسع لخمسة أشخاص وتتميز بأحدث مجموعة Co-Pilot360 من فورد لتقنيات مساعدة السائق المتقدمة.

وتستمد السيارة فورد مافريك موديل 2022 قوتها من محركين عند الإطلاق: 1.5 لتر EcoBoost بقوة 181 حصانًا و 190 رطلًا - قدم. من عزم الدوران ومحرك EcoBoost سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 245 حصانًا و 275 رطلًا - قدم. سيتم تغذية العجلات الأمامية بالقوة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ، وسيكون نظام الدفع الرباعي اختياريًا. يُقال أيضًا أن الهجين موجود على البطاقات لمقدمة لاحقة.