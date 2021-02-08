هل لقاح الإنفلونزا يحمي الأطفال من كورونا؟

كما وجد فريق الباحثين أيضًا أن 32٪ من الأطفال الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ويعتقد الخبراء أن لقاحات الإنفلونزا وفرت للأطفال حماية مناعية ضد SARs-COV-2 من خلال ظاهرة بيولوجية تسمى "التداخل الفيروسي".

وفقًا للدكتور أنجالي باتواردهان المؤلف المشارك للدراسة، "من المعروف أن نمو فيروس واحد يمكن أن يثبطه عدوى فيروسية سابقة".





وتضيف: "يمكن أن يحدث تداخل الفيروس حتى عندما يكون أول غازى للفيروس هو فيروس معطل، مثل حالة لقاح الإنفلونزا".