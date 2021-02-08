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مرأة

هل يمكن أن تسبب لقاحات كورونا العقم .. استشاري يجيب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أثار الكثير من المخاوف لدى أولئك الذين يحاولون الإنجاب، أو يفكرون في الحمل من إمكانية تسبب اللقاحات المتوفرة لفيروس كورونا في العقم وتأثيرها على الخصوبة أو فقدان الجنين.

وفقا لموقع" forbes "تحول هذا القلق إلى زوبعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبأن اللقاح لا ينبغي أن يعطى للنساء اللائي يفكرن في الحمل. 
الدواء الوهمي

كيف يمكن للقاح الذي يقي من أمراض الجهاز التنفسي أن يؤدي إلى العقم؟  لكن في المقابل أشارت الدراسات أنه أثناء دراسة لقاح Pfizer-BioNTech ، كان هناك 23 مشاركة في الدراسة حملن أثناء تجربة اللقاح. كانت هناك خسارة واحدة للحمل، ولكن هذا كان لدى إحدى المشاركات التي تلقت الدواء الوهمي ، وليس اللقاح.

العدوى الفيروسية الحادة

على الرغم من عدم وجود دليل على أن عدوى  فيروس كورونا الحادة تسبب العقم على المدى القصير أو الطويل ، فقد كان هناك دليل على أن العدوى الفيروسية الحادة يمكن أن تؤدي إلى التهاب الخصية أو التهاب الخصيتين.

لن يكون هذا فريدًا بالنسبة لـ SARS-CoV-2 ، حيث أن الفيروسات الأخرى مثل النكاف والتهاب الكبد وفيروس إبشتاين بار (EBV) يمكن أن تسبب التهابًا حادًا وتندبًا في الخصيتين لاحقًا.

المخاوف من اللقاحات

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن مايثار حول تسبب اللقاحات ضد فيروس كورونا في العقم شائعات، والمخاوف من اللقاحات الخاصة بالكورونا لا أساس لها من الصحة.

لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة  أن الأمصال مكونة من مكونات  يتم اختبارها بدقة قبل الاستخدام، وآمنة تمامًا.

أضاف أن كل اللقاحات الحالية الخاصة بالكورونا مرت بالخطوات اللازمة، أي التجارب السريرية 3 مرات، ونشر النتائج قبل بدء الإنتاج، ومنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية فى أغلب دول العالم تراقب سلامة اللقاحات بعد توزيعها، وكل التقارير تؤكد مأمونية اللقاحات.

وفي النهاية أكد أن اللقاحات هي الأمل في كبح جماح الفيروس.
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