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مرأة

في المنزل وبدون أدوية .. مجدي بدران يقدم نصائح لاستعادة حاسة الشم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:49 ص
مجدي بدران يقدم نصائح
مجدي بدران يقدم نصائح لاستعادة حاسة الشم
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حياة عبد العزيز
قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، إن فقدان حاستى الشم و التذوق من العلامات المبكرة لـ فيروس كورونا، وهذا منتشر بنسبة 34% إلى 68% من الحالات المؤكدة.

وتابع في حديثه لـ "صدى البلد"، أن ثلثى حالات الكورونا فى ألمانيا اشتكوا من فقدان القدرة على الشم، وخاصة  المسنين السيدات.

وأظهرت البيانات الجديدة أن فقدان الشم يؤثر على 86 % من الأفراد المصابين بحالات  كورونا خفيفة، وأن ضعف حاسة الشم أكثر انتشارًا في أشكال كورونا الخفيفة منه في الأشكال المتوسطة إلى الحرجة.

وأضاف "بدران"، أن هذا الفيروس له صلة بالأعصاب في الرأس، وعلى وجه الخصوص، بالعصب الذي يتحكم في حاسة الشم، كما يؤثر فيروس الكورونا على الأعصاب الأخرى أيضًا ويؤثر على الناقلات العصبية.

ونوه أن فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى تورم في الغشاء المخاطي للأنف مما قد يسبب فقدان حاسة الشم .

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، يتحسن الشم فى غضون شهرين فى حوالى 75%من الحالات ، و بعد شهرين يستمر حوالى 25%من المرضى يعانون من قلة القدرة على الشم، ويستعيد 95٪ من المرضى حاسة الشم عند 6 أشهر بعد الإصابة.

نصائح لاستعادة الشم  :
1- الطمأنينة، والتفاؤل، لأن فقدان الشم يرتبط بزيادة مستويات التوتر والاكتئاب، حيث يواجه الأشخاص المصابون بفقدان حاسة الشم تحديات كبيرة في الحياة اليومية، كما أن المزاج والقلق برتبطان بشكل إيجابي بأعراض كوفيد المتمثلة في انخفاض حاسة الشم والتذوق,

2- يجب التدريب على عودة حاسة الشم، يستنشق الشخص عدة مرات يوميًا اليوم لمدة 20 ثانية روائح  القرنفل، الثوم، القهوة، الحبهان، القرفة.

3- استخدام مستحضرات طبية (قطرات) تضيق الأوعية الدموية في الأنف، ورش تجويف الأنف بمحلول ملح البحر وتوفير رطوبة الهواء في الغرفة".

4- تناول وجبات طازجة متوازنة فى الكم والنوع ، غنية بالفيتامينات خاصة فيتامينات ب، والفيتامينات المتعددة من أجل استعادة الخلايا العصبية.

5- تناول أغذية الزنك، لأن ينشط الزنك حواس الشم والتذوق والبصر، والنقص الحاد في الزنك قد يفقد حاستى الشم والتذوق.

6- تناول كميات كبيرة من الماء،والسوائل، والامتناع عن التدخين.

7- نظافة الأنف، و غسلها عدة مرات يوميًا بالماء المالح.
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