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مرأة

دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:33 ص
دراسة تحذر من وضع
دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة
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حياة عبد العزيز
قال الخبراء وفقا لتقرير جديد، إن فكرة أن كل شيء يبقى طازجًا في الثلاجة ومذاقه جيد لفترة أطول فكر خاطئ، لأن هناك بعض الخضراوات لا يجب حفظها في الثلاجة مثل الطماطم.

وحذرت الدراسة من وضع الطماطم في الثلاجة لعدة أسباب، وذلك حسب موقع مجلة "freundin".

درس الباحثون في جامعة فلوريدا في جينزفيل ظاهرة وضع الطماطم في الثلاجة، فوجدوا أن فقدان التذوق يحدث على المستوى الجزيئي.

ووجد العلماء أن الطماطم المبردة تحت 12 درجة تشهد تغيرات في الإنزيمات، ومع ذلك، فإنها تلعب دورًا رئيسيًا في تكوين الذوق، تبدو الطماطم المبردة ممتلئة الجسم وطازجة لفترة طويلة، لكنها ليست لذيذة حقًا.

كما قسم الباحثون الطماطم الناضجة المزروعة في دفيئة إلى ثلاث مجموعات، قامت المجموعة الأولى بتبريدهم عند 5 درجات لمدة سبعة أيام ثم حفظتهم عند 20 درجة لمدة يوم.

وقام الباحثون بتبريد المجموعة الثانية لمدة ثمانية أيام عند 5 درجات دون السماح لهم بالدفء مرة أخرى، لم يتم تبريد الطماطم في المجموعة الثالثة واختبارها بعد يوم واحد.

وجد الباحثون أن المركبات المسؤولة عن التذوق والتي تكونت بواسطة الإنزيمات قد تقلصت بشكل كبير في الطماطم المبردة، حتى يوم واحد في درجة حرارة الغرفة في المجموعة الثانية لا يمكن أن تعوض عن هذه القيمة مرة أخرى.


تم تأكيد هذه الاختلافات أيضًا من قبل الأشخاص الذين خضعوا للاختبار الذين قارنوا أذواق المجموعات المختلفة، هنا كانت الطماطم غير المبردة في المقدمة. 
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