دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة

وحذرت الدراسة من وضع الطماطم في الثلاجة لعدة أسباب، وذلك حسب موقع مجلة "freundin".





درس الباحثون في جامعة فلوريدا في جينزفيل ظاهرة وضع الطماطم في الثلاجة، فوجدوا أن فقدان التذوق يحدث على المستوى الجزيئي.





ووجد العلماء أن الطماطم المبردة تحت 12 درجة تشهد تغيرات في الإنزيمات، ومع ذلك، فإنها تلعب دورًا رئيسيًا في تكوين الذوق، تبدو الطماطم المبردة ممتلئة الجسم وطازجة لفترة طويلة، لكنها ليست لذيذة حقًا.





كما قسم الباحثون الطماطم الناضجة المزروعة في دفيئة إلى ثلاث مجموعات، قامت المجموعة الأولى بتبريدهم عند 5 درجات لمدة سبعة أيام ثم حفظتهم عند 20 درجة لمدة يوم.





وقام الباحثون بتبريد المجموعة الثانية لمدة ثمانية أيام عند 5 درجات دون السماح لهم بالدفء مرة أخرى، لم يتم تبريد الطماطم في المجموعة الثالثة واختبارها بعد يوم واحد.



