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مرأة

تعرف على أبرز فوائد الطماطم للبشرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:31 م
فوائد الطماطم للبشرة
فوائد الطماطم للبشرة
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آية التيجي
تستخدم فوائد الطماطم  فى علاج مشاكل البشرة المختلفة؛ حيث نجد أنها مناسبة لأنواع البشرة المختلفة البشرة الدهنية والحساسة والجافة، وهناك العديد من الوصفات التي تعتمد على فرك الطماطم على البشرة للحصول على فوائد الطماطم للبشرة التجميلية للبشرة.

وتكمن فوائد الطماطم للبشرة في أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ج، الأمر الذي يجعلها تساهم في التصدي لمشاكل التقدم في العمر على البشرة، ومحاربة ظهور التجاعيد، والمحافظة على نضارة البشرة، وعلاج تفاوت لون البشرة والتصبغات. 


ومن أبرز فوائد الطماطم للبشرة أنها متاحة في المنزل مما يتيح استخدامها في روتين العناية بالبشرة، وفيما يلي سنقوم بذكر ابرز فوائد الطماطم للبشرة الحساسة والدهنية والجافة، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد الطبي.

فوائد الطماطم للبشرة الجافة

تعتبر أهم فوائد الطماطم للبشرة مصدرًا ممتازًا فيتامين سي، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة، يمكن أن يساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج الكولاجين، وعند تطبيقها موضعيًا، قد يساعد فيتامين سي في تحسين مرونة الجلد وترطيب البشرة الجافة، وتقلل التقشر الذي يحدث في البشرة الجافة.

فوائد الطماطم للبشرة الدهنية

ويزيل التقشير بالطماطم خلايا الجلد الميتة، مما قد يساعد في تحسين صحة بشرتك ومظهرها، ويدعي بعض الناس أن الإنزيمات الموجودة في الطماطم يمكن أن تقدم فوائد تقشير عند وضعها على الجلد، ويمكن الإستفادة من فوائد الطماطم للبشرة الدهنية لعمل مقشر الطماطم؛ حيث يتم مزج السكر مع الطماطم المهروسة وفركها على البشرة.

فوائد الطماطم للبشرة الحساسة

ولا تعتبر فوائد الطماطم للبشرة الحساسة بديلًا عن واقي الشمس، ولكن الليكوبين الموجود في الفاكهة قد يكون له تأثير وقائي من الضوء، قد يوفر تناول الطماطم مصدرًا موثوقًا بعض الحماية من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية أو حروق الشمس.

وجدت دراسة من عام 2006 أنه بعد 10 إلى 12 أسبوعًا من تناول منتجات الليكوبين أو الطماطم الغنية بالليكوبين، أظهر الناس حساسية أقل للأشعة فوق البنفسجية، ومن غير الواضح ما إذا كان يمكنك الحصول على نفس الفوائد من تطبيق الطماطم موضعيًا على بشرتك أم لا.
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