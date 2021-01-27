تعرف على أبرز فوائد الطماطم للبشرة

تستخدم فوائد الطماطم فى علاج مشاكل البشرة المختلفة؛ حيث نجد أنها مناسبة لأنواع البشرة المختلفة البشرة الدهنية والحساسة والجافة، وهناك العديد من الوصفات التي تعتمد على فرك الطماطم على البشرة للحصول على فوائد الطماطم للبشرة التجميلية للبشرة.

وتكمن فوائد الطماطم للبشرة في أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ج، الأمر الذي يجعلها تساهم في التصدي لمشاكل التقدم في العمر على البشرة، ومحاربة ظهور التجاعيد، والمحافظة على نضارة البشرة، وعلاج تفاوت لون البشرة والتصبغات.

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ومن أبرز فوائد الطماطم للبشرة أنها متاحة في المنزل مما يتيح استخدامها في روتين العناية بالبشرة، وفيما يلي سنقوم بذكر ابرز فوائد الطماطم للبشرة الحساسة والدهنية والجافة، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد الطبي.





فوائد الطماطم للبشرة الجافة





تعتبر أهم فوائد الطماطم للبشرة مصدرًا ممتازًا فيتامين سي، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة، يمكن أن يساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج الكولاجين، و عند تطبيقها موضعيًا، قد يساعد فيتامين سي في تحسين مرونة الجلد وترطيب البشرة الجافة، وتقلل التقشر الذي يحدث في البشرة الجافة.





فوائد الطماطم للبشرة الدهنية





ويزيل التقشير بالطماطم خلايا الجلد الميتة، مما قد يساعد في تحسين صحة بشرتك ومظهرها، و يدعي بعض الناس أن الإنزيمات الموجودة في الطماطم يمكن أن تقدم فوائد تقشير عند وضعها على الجلد، ويمكن الإستفادة من يدعي بعض الناس أن الإنزيمات الموجودة في الطماطم يمكن أن تقدم فوائد تقشير عند وضعها على الجلد، ويمكن الإستفادة من فوائد الطماطم للبشرة الدهنية لعمل مقشر الطماطم؛ حيث يتم مزج السكر مع الطماطم المهروسة وفركها على البشرة.





فوائد الطماطم للبشرة الحساسة





ولا تعتبر فوائد الطماطم للبشرة الحساسة بديلًا عن واقي الشمس، ولكن الليكوبين الموجود في الفاكهة قد يكون له تأثير وقائي من الضوء، قد يوفر تناول الطماطم مصدرًا موثوقًا بعض الحماية من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية أو حروق الشمس.



