تعرف على أبرز فوائد الطماطم للبشرة

فوائد الطماطم للبشرة الجافة
تعتبر أهم فوائد الطماطم للبشرة مصدرًا ممتازًا فيتامين سي، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة، يمكن أن يساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج الكولاجين، وعند تطبيقها موضعيًا، قد يساعد فيتامين سي في تحسين مرونة الجلد وترطيب البشرة الجافة، وتقلل التقشر الذي يحدث في البشرة الجافة.
فوائد الطماطم للبشرة الدهنية
ويزيل التقشير بالطماطم خلايا الجلد الميتة، مما قد يساعد في تحسين صحة بشرتك ومظهرها، ويدعي بعض الناس أن الإنزيمات الموجودة في الطماطم يمكن أن تقدم فوائد تقشير عند وضعها على الجلد، ويمكن الإستفادة من فوائد الطماطم للبشرة الدهنية لعمل مقشر الطماطم؛ حيث يتم مزج السكر مع الطماطم المهروسة وفركها على البشرة.
فوائد الطماطم للبشرة الحساسة
ولا تعتبر فوائد الطماطم للبشرة الحساسة بديلًا عن واقي الشمس، ولكن الليكوبين الموجود في الفاكهة قد يكون له تأثير وقائي من الضوء، قد يوفر تناول الطماطم مصدرًا موثوقًا بعض الحماية من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية أو حروق الشمس.
وجدت دراسة من عام 2006 أنه بعد 10 إلى 12 أسبوعًا من تناول منتجات الليكوبين أو الطماطم الغنية بالليكوبين، أظهر الناس حساسية أقل للأشعة فوق البنفسجية، ومن غير الواضح ما إذا كان يمكنك الحصول على نفس الفوائد من تطبيق الطماطم موضعيًا على بشرتك أم لا.