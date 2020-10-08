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تعرف على فوائد عصير الطماطم الصحية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
رنا عصمت

يحتوي عصير الطماطم على العديد من المغذيات والمكونات الغنية والمفيدة جدا وخاصة في تقوية مناعة الجسم، ومن واهمها مضاد الاكسدة الشهير "اللايكوبين" وهو المسؤول عن اعطاء الطماطم اللون الأحمر المغري، ويعد من أغنى الأطعمة التي تحتوي على مادة (الليكوبين) وهو من مضادات الأكسدة التي تقلل من الجذور الحرة بالجسم.

 

وتقدم خبيرة التغذية الدكتور سهام سوقية، فوائد تناول عصير الطماطم الصحية.


1- مفيدة للدورة الدموية
2- تساهم في تقليل الكوليسترول الضار
- تحتوي على كمية جيدة من الألياف
3- لا تسبب البدانة كما يشاع عنها
4 - بعض مرضى القولون مزعجة لهم وهذا يختلف من شخص لآخر

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