تقوي جهاز المناعة.. 12 فائدة لتناول عصير الطماطم على الريق





2- الطماطم تمنع السرطان فهى مصدر ممتاز لليكوبين، الذى يمنع الإصابة بعدة أنواع من السرطان بما فيها سرطان الرئة وسرطان الثدى وسرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس.





3- تحمى من أمراض القلب فهى غنية بفيتامين B6، الذى يعتبر أفضل وسيلة للوقاية من أمراض القلب.





4- تخفض الكولسترول حيث تتميز الطماطم بغناها بالألياف التي تزيد من مستويات الكولسترول الجيد وتخفض الكولسترول السيئ، كل ذلك بفضل وجود مادة النياسين بها.



