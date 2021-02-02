المشيمة والحبل السري .. دراسة تكشف سر حماية الأطفال من كورونا

ووفقًا للباحثين في الدراسة ، "تُظهر النتائج التي توصلنا إليها إمكانية قيام الأجسام المضادة المشتقة من الأم بتوفير حماية لحديثي الولادة من عدوى SARS-CoV-2 وستساعد في توجيه إرشادات إدارة حديثي الولادة وتصميم تجارب اللقاح أثناء الحمل".

وفقًا للدراسة الحديثة، تم اكتشاف الغلوبولين المناعي G (IgG) في 83 من أصل 1،471 امرأة (6٪) عند الولادة ، وتم العثور على IgG في دم الحبل السري لدى 72 من 83 من الأطفال حديثي الولادة (87٪)، هذا يعكس مستوى مماثل من IgG الموجود في الأم والوليد.

على العكس من ذلك، لم يتم العثور على أجسام مضادة IgM ، وهي أول جسم مضاد يظهر في الاستجابة للتعرض الأولي لمستضد ، في دم الحبل السري للأمهات، مما يشير إلى أن الأم لم تصيب طفلها أثناء الحمل لأن الأجسام المضادة IgM لا يمكن أن تكون كذلك، تنتقل عبر المشيمة.





ومع ذلك ، وفقًا للباحثين "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 وقائية ضد عدوى حديثي الولادة ؛ وإذا كان الأمر كذلك ، في أي تركيز ؛ وما إذا كانت حركية الأجسام المضادة التي تم الحصول عليها من اللقاح مشابهة للحركية المكتسبة بشكل طبيعي. الأجسام المضادة.