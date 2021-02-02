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منوعات

امرأة تفقد حاسة الشم لمدة عام بعد إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

فقدت امرأة حاسة الشم، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ما يقرب من عام، إلا أنها لم تستعد الحاسة منذ ذلك الحين. 


وقالت "كلير فرير" لصحيفة برمنجهام لايف، إنها أصيبت بحالة مرضية تسمى باروسميا، والتي تعني إنها تجعل "كل شيء رائحته مثل الكلاب المبللة، كما تجعل رائحة العطور ليست جيدة".


وأشارت المرأة البالغة من العمر 47 عامًا إلى أنها لا تستمتع حتى بمذاق الماء، حيث تفوح منه رائحة كريهة، حيث تتناول شطائر الجبن فقط؛ لأن التفكير في أي طعام آخر  يجعلها "تريد التقيؤ".


فيما تسببت الآثار الجانبية لفيروس كورونا  إلى اضطرار "كلير" للتخلي عن جميع الأطعمة والمشروبات المفضلة لديها وشراء جميع منتجاتها المنزلية ومستلزمات النظافة على أنها بلا رائحة. 


وأوضحت كلير، المواطنة البريطانية، أنها فقدت تمامًا حاسة الشم والتذوق عندما أصيبت بفيروس كورونا.

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