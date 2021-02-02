أنباء مقلقة.. أشخاص يصابون بنوعين مختفلين من فيروس كورونا في نفس الوقت

حدد الباحثون في البرازيل، شخصين على الأقل مصابين بأكثر من سلالة واحدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في نفس الوقت.





في حين أن أيا من المرضى المصابين بسلالات متعددة لم يعانوا من أشد أعراض الفيروس ، إلا أن هناك مخاوف من ظهور سلالات جديدة أخرى من فيروس كوفيد نتيجة لهذا النوع غير المعتاد من العدوى المزدوجة.





درس الباحثون ، المقيمون في مختبر علم الأحياء الدقيقة الجزيئي بـ جامعة "فيفيل"، العينات الجينية لأكثر من 90 مريضًا بفيروس Covid-19 في ولاية "ريو جراندي دو سول" الجنوبية.





وقال "فرناندو سبيلكي" الباحث الرئيسي في الدراسة ، إن حالات العدوى المتعددة لها آثار مقلقة، ويمكن أن تولد هذه العدوى المشتركة مجموعات وتولد متغيرات جديدة بسرعة أكبر مما كان يحدث، "سيكون مسارًا تطوريًا آخر للفيروس".





تقع البرازيل حاليًا في قبضة موجة ثانية وحشية من العدوى، كما تقع "ماناوس" عاصمة ولاية أمازوناس الشمالية وأكبر مدنها ، في بؤرة تفشي المرض بشكل كبير ، حيث قتل أكثر من 1300 في الأسابيع الثلاثة الأولى من عام 2021 وحده.





قال مسعفون على الأرض لشبكة CNN إن نوعًا جديدًا من الفيروسات متورط في عدد القتلى الهائل، قال الباحثون في فيوكروز ، مؤسسة الأبحاث الصحية البرازيلية ، إن أكثر من ثلثي الأشخاص الذين خضعوا للاختبار كانوا يحملون نوعًا جديدًا.





كما يقول العلماء إن ما يصل إلى خمسة أنواع مختلفة من الفيروس المستجد كانت تنتشر في المنطقة ، بما في ذلك نوع جديد ، تم تسميته VUI-NP13L.



