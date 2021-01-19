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توك شو

تخلص من هوس الإصابة بـ كورونا .. الأمراض التي تؤدي لفقد حاسة الشم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
كشف الدكتور محمد بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك ٢٠٠ فيروس مختلف وراء نزلات البرد، لذلك يجب أن يكون هناك مهارة للتشخيص الصحيح لمعرفة ما اذا كان ذلك نزلة برد أم كورونا.

وأضاف "بدران" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" أن هناك ٤ أمراض موجودة أعراضها شبيهة لكورونا ويجب علينا أن نفرق بينها وهي الانفلونزا ، نزلات البرد، حساسية الانف، والجيوب الانفية وكل منها له اعراض سنتعرف عليها من خلال الدكتور محمد بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

أولا الجيوب الأنفية : فقدان حاسة الشم ، صداع ، إفرازات انفية، ألم فى الأذن والفك العلوى والسفلي فى الاسنان ، التهاب فى الحلق، سعال، رائحة الفم الكريهة، إرهاق .

ثانيًا حساسية الأنف: تأتى دائما فى المواسم وأعرضها حكة فى الأنف و سعال وقد تأتى من حشرة الفراش والعطور وروائح الحيوانات وتتحسن بعد أخذ العلاج.

ثالثًا نزلات البرد: أكثر أعراضها الشائعة هو العطس، والأوجاع والآلام، وسيلان الأنف أو انسدادها، والتهاب الحلق، فيما يمكن الشعور بسعال خفيف.

وفي بعض الأحيان تصيب نزلات البرد بالإجهاد، ومن النادر الشعور بالحمى أو الصداع، لكنها لا تسبب الإسهال.

رابعًا الانفلونزا : تتكون الإنفلونزا بشكل شائع من الحمى والتعب والسعال الجاف والأوجاع والآلام والصداع، ويعاني المرضى أحيانًا من سيلان أو انسداد في الأنف أو التهاب في الحلق لكن لا يوجد عطس أو ضيق في التنفس مع الإنفلونزا، وقد تظهر تلك الأعراض سريعا.

أما أعراض فيروس كورونا  الأكثر شيوعًا  هي الحمى، بارتفاع درجة حرارة الجسد إلى 37.8 درجة مئوية، والسعال المستمر الذي يصبح جافا عادة، وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

وقد يعاني المريض أحيانًا من التعب والأوجاع والآلام والتهاب الحلق والصداع وضيق التنفس، فيما يبقى من النادر حدوث إسهال وسيلان أو انسداد في الأنف، وقد تتراوح الأعراض من الخفيفة إلى الشديدة.

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