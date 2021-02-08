عوض تاج الدين يكشف سبب خطورة فيروس كورونا على النساء الحوامل

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، على ما يقال إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة بين السيدات الحوامل، معقبا: "هو مفيش سرعة"، وارجع السبب الي إن فترة الحوامل هي فترة فيسيولوجية تؤثر على صحة المرأة بشكل مختلف، الي جانب ان الجنين يمر بمراحل مختلفة في رحم الأم وكل تلك المراحل تؤثر على الجهاز المناعى لديها بشكل مؤقت.





وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، انه من الضروري على السيدات الحوامل وخاصة في اول 6 اشهر ان يكون التعامل بحرص شديد وعدم التعرض للاصابة بأي فيروس وخاصة في حال تفشي فيروس كورونا، ومراعاتها بمستوى الادوية التي تأخذها والتي من الممكن ان يكون لها آثار جانبية على صحتها وصحة الجنين.





واوضح انه حتى الان لم يثبت انه من الممكن ان تأخذ الحوامل التطعيمات واللقاحات الخاصة بكورونا، وكل ما هو مسموح لهم هو التطعيم الخاص بالانفلونزا الموسمية وذلك لانه اجرى عليه العديد من الدراسات وتم تجربته اكثر من مرة في السنوات الطويلة السابقة.





وشدد على السيدات الحوامل ان يكون حريصين جدا حتى لا يحدث تأثر بالإصابة بهذا الفيروس، منوها انه في حالة الاصابة بفيروس كورونا يتم تكوين اجسام معنية عنه في الجسم والتي تستمر لفترة زمنية معنية وتجعل الشخص ضد الاصابة مرة اخرى، مشيرا الي ان هذه الفترة ليست محددة حتى الان ولكن تقريبا حوالي 6 اشهر، وبعد هذه الفترة من الممكن ان يصاب الشخص مرة اخرى بالفيروس.