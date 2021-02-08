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مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:23 ص
الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إنه في حالة الاصابة بفيروس كورونا يتم تكوين اجسام معنية عنه في الجسم والتي تستمر لفترة زمنية معنية وتجعل الشخص ضد الاصابة مرة اخرى، مشيرا الي ان هذه الفترة ليست محددة حتى الان ولكن تقريبا حوالي 6 اشهر، وبعد هذه الفترة من الممكن ان يصاب الشخص مرة اخرى بالفيروس.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، انه من الممكن ان يصاب الشخص ايضا حتى في فترة التطعيم او اخذ اللقاح الخاص بكورونا، لان المطعم لم يكن لديه مناعة كاملة، ولهذا السبب ممكن ان يصاب، مشددا على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية.

واوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية، ان هناك نوعين من التطعيمات، تطعيم يعطي مناعة كاملة ويتبع تكنولوجيا قوية بحيث ان يقلل من اصابة الشخص بكورونا بعد تناول اللقاح وحتى اذا اصيب بالعدوى لا يظهر عليه اعراض الفيروس، منوها: "ممكن انه يصاب بالفيروس كبكتريا بس ميكونش مرض".

واضاف ان التطعيمات الاخرى هي التي تعطي مناعة مؤقتة او جزئية، وهذا يعني انه من الممكن ان نصاب الفيروس ولكن في مرحلة خفيفة او متوسطة منه، ونسبة الاصابة بمضاعفات تقل بشكل كبير جدا في حالة التطعيم.

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