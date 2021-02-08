علوم عين شمس: هذا موعد الامتحانات وقبول كافة الأعذار الطبية للمشتبه فى إصاباتهم بـ كورونا

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية تقبل كافة الأعذار الطبية المقدمة من قبل الطلاب المشتبه فيهم بعدوى فيروس كورنا المستجد ، وذلك بعد مناقشتها من قبل اللجنة المشكلة من هيئه الرعاية والموافقة عليها





كما أوضح رجاء خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد، أن في حالة أشتباة أى طالب بكورونا أو إصابتة أثناء أداء الإختبارات لا يحضر الي الحرم الجامعي ولكن الاهم هو التوجة فورًا الي المستشفيات المتخصصة للطلاب لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة





وأشار عميد الكلية الى تقديم ما يثبت إيجابية الطالب حتي يؤجل لة الإختبار في موعد اخر ، لافتًا الي ان طلاب الاعذار الطبية لهم إمتيازات خاصة وهي حصولهم علي التقدير الكامل للدرجات .

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ونوه ، عن إتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء أداء الإختبارات بالحم الجامعي حفاظًا علي صحة الطلاب م إنتشار العدوى بينهم

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وشدد علي إرتداء الكمامات أثناء التواجد داخل قاعات الكلية والتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية