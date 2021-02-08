خروج و تعافي 39 حالة من كورونا بمستشفي الأقصر العام

اعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر بخروج ٣٩ حالة تعافي و شفاء من فيروس كورونا و اصبح اجمالي حالات الشفاء و الخروج ١٨٤ حالة منذ بداية موجة كورونا الثانية.





و اكد خلف ان المستشفي تقوم باجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل.





و قدم الدكتور خلف عمر الشكر للمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر و الدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية و الدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر علي ما يقدمونه من دعم للمستشفي و للطاقم الطبي.