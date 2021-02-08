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محافظات

خروج و تعافي 39 حالة من كورونا بمستشفي الأقصر العام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:28 ص
صدى البلد
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شمس يونس
اعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر بخروج ٣٩ حالة  تعافي و شفاء من فيروس كورونا و اصبح اجمالي حالات الشفاء و الخروج  ١٨٤ حالة منذ بداية موجة كورونا الثانية. 

 و اكد خلف ان المستشفي تقوم باجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل.

 و قدم الدكتور خلف عمر الشكر للمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر و الدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية و الدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر علي ما يقدمونه من دعم للمستشفي و للطاقم الطبي.
و ناشد عبدالرحيم ابو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي بين المواطنين و استخدام الصابون و المطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
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