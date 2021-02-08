السعودية تقدم هدية قيّمة لأسواق النفط العالمية.. تعرف على الدافع وراءها؟

كان لـ"هدية" العام الجديد للمملكة العربية السعودية في أسواق النفط العالمية تأثير مثير على سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي، منذ الخامس من يناير، عندما أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة، عن خفض مفاجئ للإنتاج الإضافي بمقدار مليون برميل يوميًا، ارتفع خام برنت بنحو 15%.









وبحسب تقرير "عرب نيوز" السعودية، لامس سعر خام برنت 60 دولارًا للبرميل في 8 فبراير، وهو المستوى الذي شهده خام برنت آخر مرة في أوائل عام 2020، عندما كانت أزمة فيروس كورونا لا تزال مجرد بقعة بعيدة وغير مؤكدة في أفق الاقتصاد العالمي.









كانت "الهدية" كما أطلق عليها ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الخفض السعودي من جانب واحد - أكثر قيمة لأنه جاء في وقت ظهرت فيه أنواع جديدة من الفيروس، وكانت الموجة الثانية من الإصابات مستعرة، والمزيد كانت الاقتصادات تتجه نحو شكل من أشكال الإغلاق المتجدد، ما أدى إلى مزيد من التراجع في الطلب على النفط.









بدون الخفض، كان هناك احتمال حقيقي بأن سعر النفط كان يمكن أن يتجه نحو الاتجاه المعاكس، ويعود إلى نطاق 40 دولارًا ويقضي على جميع فوائد شهور من الانضباط الذاتي من جانب منتجي النفط، والتعاون في إطار تحالف أوبك + بقيادة من المملكة العربية السعودية وروسيا.









بينما يدرك حتى أكثر محللي النفط تشاؤمًا الفائدة التي أتت من التخفيض المفاجئ، كان هناك جدل مستمر حول دوافع المملكة العربية السعودية. هل كان هناك سبب أعمق وراء إنكار الذات؟









في تحليل جديد، قام بسام فتوح، مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة (OIES)، وأندرياس إيكونومو، زميل باحث أول ، بتشريح القرار في سياق أسواق السلع العالمية.









يلقي تحليلهم - الذي جاء من واحدة من أكثر المؤسسات البحثية المستقلة في مجال الطاقة احترامًا في العالم - ضوءًا جديدًا على الاستراتيجية الكامنة وراء "المفاجأة السعودية".









جاءت "الأخبار الكبيرة" للأمير عبد العزيز خلال اجتماع متقطع لتحالف أوبك +، ويبدو أن روسيا وعددا قليلا من المنتجين الآخرين عازمون على الالتزام بخطة متفق عليها مسبقًا لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف يوميًا.









مع التركيز على السوق العالمية الهشة، أرادت المملكة العربية السعودية تأجيل تلك الزيادة، وحصلت على دعم معظم بقية مجموعة أوبك +. لكن كانت هناك توترات متزايدة داخل المنظمة، حيث كانت روسيا على وجه الخصوص حريصة على ضخ المزيد من النفط وزيادة الإيرادات، كما أرسلت الإمارات العربية المتحدة إشارات بأنها كانت من نفس الرأي.









وقال الأمير عبد العزيز إن المملكة تتصرف من جانب واحد في دورها كـ "حارس صناعة النفط"، مضيفًا: "نقوم بذلك عن طيب خاطر وبهدف دعم اقتصادنا واقتصادات دول أوبك +".









لكن مراقبي النفط المهتمين بنظريات المؤامرة قفزوا إلى جميع أنواع الاستنتاجات، كما يصفها خبراء OIES. حيث اعتبر بعض المراقبين قرار المملكة العربية السعودية سياسيًا وليس "تقنيًا". جادل آخرون بأن الأمر بدا "أشبه بالاستسلام لوزارة النفط الروسية التي قادت صفقة صعبة".









بينما قال آخرون إنه كان بمثابة غصن زيتون رمزي للإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس بايدن لتعزيز سمعة المملكة كلاعب مسؤول في الأسواق العالمية، وأنه سيكلف المملكة العربية السعودية عائدات طويلة الأجل تشتد الحاجة إليها.









يدرس فتوح وإيكونومو هذه الاقتراحات ، لكن بدلًا من ذلك توصلوا إلى استنتاج مفاده أن هناك "تفسيرات بديلة وأكثر وضوحًا (لكنها بالتأكيد أقل إثارة)."









أولًا ، عكس الخفض الأولوية الإستراتيجية للمملكة في التحلي بالحصافة والمرونة في مواجهة الأسواق غير المستقرة. إذا انخفض الطلب العالمي على النفط نتيجة لعمليات الإغلاق الجديدة، فإن الخفض سيساعد في الحفاظ على توازن العرض والطلب ويخفف من تراكم المخزونات في جميع أنحاء العالم.









إذا كان الطلب أفضل من المتوقع، فإن التخفيضات ستدخل بشكل أعمق في المخزونات العالمية، التي لا تزال مرتفعة تاريخيًا بعد تدمير الطلب في عام 2020.









بعبارة أخرى، سيساعد الخفض السعودي في دفع عملية إعادة التوازن إلى الأمام لبضعة أشهر إذا تبين أن الطلب أقوى مما يُخشى. وقالت منظمة OIES إن تخفيض المخزونات الأرضية يتيح للمملكة العربية السعودية مزيدًا من المرونة للاستجابة لشكوك الطلب ".









ثانيًا، يؤكد الخفض أيضًا على القيادة السعودية واستعدادها للعمل بشكل مستقل ، ولكن بطريقة أقل إثارة من الربيع الماضي ، عندما أدى الانهيار المؤقت للاتفاقية السعودية الروسية إلى 'حرب أسعار النفط' قصيرة ولكنها خطيرة هزت الأسواق العالمية.









قال مؤلفو OIES:"لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن لروسيا والمملكة العربية السعودية وجهات نظر مختلفة بشأن ديناميكيات السوق"، مشيرين إلى تفضيل روسيا لاستعادة الإنتاج والحفاظ على الأسعار في نطاق سعري يتراوح بين 45 و55 دولارًا.









تشعر روسيا بالقلق من عودة إنتاج النفط الصخري الأمريكي مع تعافي الأسعار، وتشعر بالقلق بشكل خاص بشأن المنافسة في السوق الأوروبية، حيث تنمو الصادرات الأمريكية على حساب روسيا.









المملكة العربية السعودية، ربما مع التركيز بشكل أكبر على الأسواق الكبيرة في آسيا، والتي تتعافى بشكل عام أسرع من بقية العالم من ركود الإغلاق، لا تريد المخاطرة بعملية إعادة التوازن وتريد خفض الأسهم العالمية.