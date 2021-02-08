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مرأة

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:31 م
أعراض كورونا
أعراض كورونا
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حياة عبد العزيز
مع الارتفاع المفاجئ في طفرات الفيروس التاجي المختلفة والقائمة المتزايدة باستمرار لأعراض فيروس كورونا، أشارت التقارير الأخيرة مرة أخرى إلى سبعة أعراض جديدة لـ COVID-19 تختلف عن الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا، والتي تتراوح من الحمى والسعال الجاف إلى فقدان حاسة الشم والتذوق.

ووفقا لموقع "timesofindia"، منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، تظل الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا وكلاسيكية لـ  فيروس كورونا COVID-19 وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة هي الحمى والسعال المستمر وفقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق. 

ويمكن أن تكون هذه الأعراض الثلاثة أيضًا من العلامات المبكرة لـ COVID-19 أيضًا، ووفقًا لتطبيق COVID Symptom Study، يمكن أن تساعدك درجة حرارة جسمك على اكتشاف ما إذا كنت مصابًا بالفيروس أم لا، إذا كانت درجة حرارة جسمك أكثر سخونة من درجة حرارة الجسم المعتادة ، فقد تكون علامة مؤثرة على COVID-19.


مجموعة أعراض جديدة لـ فيروس كورونا 

- إلتهاب الحلق

- آلام العضلات والمفاصل

- إسهال

- التهاب الملتحمة

- صداع الراس

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