انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

ووفقا لموقع "timesofindia"، منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، تظل الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا وكلاسيكية لـ فيروس كورونا COVID-19 وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة هي الحمى والسعال المستمر وفقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق.





ويمكن أن تكون هذه الأعراض الثلاثة أيضًا من العلامات المبكرة لـ COVID-19 أيضًا، ووفقًا لتطبيق COVID Symptom Study، يمكن أن تساعدك درجة حرارة جسمك على اكتشاف ما إذا كنت مصابًا بالفيروس أم لا، إذا كانت درجة حرارة جسمك أكثر سخونة من درجة حرارة الجسم المعتادة ، فقد تكون علامة مؤثرة على COVID-19.



