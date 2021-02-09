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منوعات

علاقة من نوع خاص.. رجل يصاحب بجعة لمدة 37 عامًا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:56 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اختيار الصديق ورفيق العمر من الأمور الصعبة نسبيًا، كي يصادفك الحظ في شخص يفهمك ويسير معك في الأيام الحلوة والعسرة، ومن أجل صداقة كهذه قرر رجل أن يكون صديقه ليس بشريًا وإنما أحد الطيور، وبالفعل استمرت صداقة غير عادية بين الرجل التركي والبجعة  التي أنقذها لعقود.

وعثر ساعي البريد المتقاعد "رجب ميرزان" على أنثى البجعة والتي أطلق عليها " جاريب " قبل 37 عامًا في مقاطعة أدرنة بغرب تركيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان "ميرزان" ومجموعة من الأصدقاء يسلكون طريقا مختصرا في سيارتهم عندما لاحظوا البجعة بجناح مكسور في حقل فارغ، فأخذ ميرزان البجعة على الفور لحمايتها من الحيوانات المفترسة وأبقاها في السيارة حتى ظهر ذلك اليوم، وأخذها إلى منزله.

وبعد شفاء جناح غاريب المكسور ، بقيت البجعة مع ميرزان وصادقت أيضًا القطط والكلاب في المنطقة، ومنذ ذلك الحين ، عاشت "جاريب" مع ميرزان  وبات يتابعها متى خرجت من مكانها، وترافقه أثناء قيامه بالأعمال المنزلية في المزرعة أو في نزهاته المسائية.

وقال ميرزان لوكالة أسوشييتد برس: " بما أنني أحب الحيوانات ، فقد قلت لنفسي أنه يجب أن آخذها إلى المنزل بدلًا من تركها فريسة للثعالب. لقد اعتدنا على بعضنا البعض. لم نفترق أبدا".

تقضي "جاريب" معظم وقتها خارج منزل ميرزان، ولم تحاول مطلقًا الهروب من مزرعته، فيما يقول ميرزان البالغ من العمر 63 عامًا ، وهو أرمل ليس له أطفال ، إن جاريب كانت مخلصًة له واختارت البقاء إلى جانبه، حتى أنه يعتبر البجعة طفلته.

ومن الواضح أن العيش مع ميرزان كان مفيدًا لجاريب، فوفقًا لـ Swan Sanctuary ومقرها المملكة المتحدة ، يبلغ متوسط ​​عمر البجعة في البرية 12 عامًا، أما في البيئات المحمية ، يمكنهم العيش حتى 30 عامًا.
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