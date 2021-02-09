رسم الماندالا والجالاكسي والتصميم.. شروق طالبة ثانوي بدرجة فنانة.. شاهد



تخطف أنظارك بجمال رسماتها وألوانها الرائعة ودقة تفاصيل أثارت بها شروق أحمد الفقي، الطالبة بالصف ‏الـ 3 الثانوي "القسم الأدبي"، أعين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رغم صغر عمرها لبراعتها في رسم الماندلا الهندية الأصل والمعروفة بإخراجها للطاقة السلبية، وكذلك رسم الجالاكسي أو المجرة المريحة للعين من ‏خلال تداخل ألوانها وتناسقهما مع بعضهما البعض.









بدأت شروق، صاحبة الـ 19 عامًا، في رسم الماندالا منذ أن كانت بالصف السادس الابتدائي وبالتحديد بعد طلب معلمتهم ابتكار رسمة جديدة باستخدام أشكال هندسية مختلفة كالمثلثات والدوائر، فأبدعت صاحبة الـ 10 أعوام وقتها في الرسم بمساعدة والدتها واستمرت على المداومة في هذه الرسومات من خيالها دون أن تعرف أنها نوع من رسم معروف ولكن غير منتشر في هذه الفترة، ثم بدأت في تطوير نفسها من خلال مشاهدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسين لهذا الفن لتطوير التكنيك ليس أكثر.









لوحات شروق للماندالا تجاوزت حتى الآن الـ 100 رسمة، تحتفظ منها بـ 75 لوحة، والبقية أهدتها لأناس تذكار أو تم بيعها للمقبلين على شرائها، مستخدمةً في تنفيذ رسوماتها أقلام تحبير بمقاسات مختلفة من 0.01 إلى 0.5 سم طبقًا لحجم التفاصيل، أما الألوان فتتراوح ما بين الزيت والأكريليك وأحيانا الباستيل، تدمجها الفتاة بفرشتها وقت أن تشعر بضيق ما؛ فتقرر أن تمارس هوايتها المفضلة لتدخل السرور على قلبها مع عدم تقصيرها في دراستها.









والد شروق ابن محافظة الإسكندرية هو أكثر من يشجعها على ممارسة رسم الماندالا والجالاكسي وتطوير نفسها فيهما بتوفير جميع الأدوات التي تحتاجها رغم غلو ثمن بعضها، وكذلك والدتها تساعدها في تفاصيل دقيقة كرسم الورد مثلًا أحيانًا نظرًا لأنها بارعة فيه.









وكان مقاس أكبر لوحة لشروق يبلغ 150 سم* 170سم في وقت بلغ 3 أشهر غير متواصلين، وكان أصغرها 15*20، لافتةً إلى أنها كانت تبيع بعضها قبل دخولها الثانوية العامة فبدأت تحتفظ به لنفسها.









من جمال رسم شروق للماندالا يعتقد الكثيرون أن اللوحة عبارة عن سجادة أو مفرش من أول نظرة، ثم يلتفتون إلى أنها مجرد رسمة على ورق تواجه صاحبتها عدة صعوبات، أبرزها المجهود والصبر الكبير على إنهائها، والعودة لإكمالها، خاصةً أن عين الشابة الصغيرة أرهقت لفترة من التدقيق في التفاصيل، لكنها تعود وترسم فيها من جديد متحدية نفسها في نوعين من أصعب أنواع الرسم، لتبدأ معهما في تصميم أغلفة الدفاتر والكتب ولو بشكل بسيط.











تعلم أيضًا شروق في إجازتها الدراسية رسم الماندالا لغيرها عبر الإنترنت محققة نتائج جميلة جدًا استحقت عليها شكر من تعلموا على يد الفتاة الصغيرة، مختتمة: «نفسي النوع ده يتشهر زي البورتريه، وأقدر أوصل رسمي لأكبر عدد من الناس، ورغم إنه مش كتير اللي حابين نوع الرسم دا إلا إني متمسكة بيه عشان بقدر أطلع فيه كل طاقتي السلبية، وأتمني يكون شغل ليه فيما بعد، والناس تشجعني أكثر».







