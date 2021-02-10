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مرأة

6 استخدامات لـ كوكاكولا ربما لم تكن تعرفها من قبل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:57 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
6 استخدامات للكوكاكولا لم تكن تعرفينها من قبل أبرزها محاربة تجاعيد الشعر واستخدامها فى التنظيف وتخفيف الألم إليك أبرز الاستخدامات وفقًا لموقع برايت سايد

1. تجعيد الشعر الطبيعي
حمض الفوسفوريك في الكوكاكولا يحارب بللى أطراف شعرك  باستخدام كوكا كولا ، وبعد 5-10 دقائق اغسلي شعرك بالشامبو.
2. مضغ العلكة

ليس هناك داعٍ للذعر إذا التصقت العلكة فى شعرك صب بعض الصودا على العلكة ، واتركها لعدة دقائق. ثم قم بإزالة العلكة ببطء وحذر. سيكون ذلك  بالتأكيد أفضل من قص شعرك.

3. تشقير الشعر
إذا كانت الصبغة تجعل لون شعرك غامقًا جدًا أو ساطعًا ، يمكنك تبييضه قليلًا بغسله بكوكاكولا. يمكن تفسير هذا التأثير من خلال وجود حمض الستريك وزيوت الحمضيات الأساسية في وصفته .

4. . تخفيف الآلام

للتقليل من ألم لدغات الحشرات ضعى وسادة قطنية مبللة بالكوكاكولا على المنطقة المصابة لتقليل الحكة والحرقان  بشكل كبير. ربما يكون هذا بسبب الكافيين الذي له تأثير مخدر. هذا هو السبب في أنه يمكن أيضًا استخدام Coca-Cola على لسعات قنديل البحر.

5. تنظيف الحمام
بفضل حمض الفوسفوريك ، تعمل Coca-Cola على إذابة الجير والشوائب الأخرى جيدًا.. استخدم إسفنجة أو بخاخ لتطبيق السائل. اتركه لعدة ساعات أو الأفضل طوال الليل ، ثم اغسله. 

6. إذابة الدهون
الأحماض والكافيين فى الكوكاكولا مذيبات جيدة للدهون ولهذا يمكن استخدام المشروب لغسل الأطباق وأسطح المطبخ. غطي الأواني بكوكاكولا ، واتركيها لعدة ساعات ، ثم اغسليها كالمعتاد.
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