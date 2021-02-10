ما هي الفاتورة الإلكترونية وهل لها مميزات؟ مصلحة الضرائب تجيب

قال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن نظام الميكنة سواء كان في الفواتير أو الإقرارات الضريبية سيقلل من تدخل العنصر البشري بشكل كبير جدا، في مسألة الفحص نفسها، وذلك لأن عملية الفحص البشري كانت تتخذ وقتا وجهدا ومن الممكن أن يكون بها أخطاء أيضا، وذلك لأن فحص الممول كان يتطلب فحص السجلات والفواتير والمستندات كلها.









وأضاف طلعت عبد السلام، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصلحة الضرائب قامت بعمل نظام مركزي وعمل ربط بينه وبين النظام المحاسبي للممول أو الشركة، بحيث أنه في نفس اللحظة التي يصدر بها الممول فاتورة البيع تكون البيانات موجودة في نظام مصلحة الضرائب "السيستم"، وفي تلك الحالة يبدأ النظام في التحقق من صحة وتوقيت وأطراف الفاتورة في عملية البيع، وبعد ذلك يتم اعتمادها، مؤكدا أن كل ذلك يتم بشكل لحظي ودون تدخل عنصر بشري.









وأوضح أنه بذلك قلل من دور مأمور الضرائب، لافتا إلى أن المجتمع الضريبي رغم اتساعه هو مجتمع شبه مغلق، لأن مبيعاتي هي مشتريات لأطراف المجتمع الآخرين، وبذلك يقوم النظام بعمل مقارنة بين التعاملات الواردة في الإقرار الضريبي والواردة في إقرارات المجتمع الضريبي، وبهذا تكون القدرة على رصد المشكلات أو أي تلاعبات أسرع وأسهل بكثير.



