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ديني

رئيس وكالة الفضاء المصرية: جامعة الأزهر قلعة علمية كبيرة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:21 م
الدكتور محمد القوصي،
الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
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محمد شحتة
أشاد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بالتعاون بين وكالة الفضاء وجامعة الأزهر.


جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، له اليوم الأربعاء، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء.


وأعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ترحيبه بهذا التعاون الذي يهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالعملية التعليمية، والنهوض والارتقاء بها، إضافة إلى النهوض والارتقاء بمنظومة البحث العلمي، واصفًا جامعة الأزهر بأنها قلعة علمية كبيرة.


وأكد أنها تتميز وتتفرد عن غيرها من الجامعات الأخرى بأنها قلعة للعلوم الدينية والدنيوية؛ ولذلك رحبت وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة الأزهر لتدريب وتأهيل طلاب وطالبات كليات العلوم والهندسة؛ من خلال المشاركة في مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية المرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.
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