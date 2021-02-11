طريقة عمل سندوتش دجاج مخبوز

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل دجاج مخبوز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الدجاج.
مقادير سندوتش الدجاج المخبوز:
العجينة
3 أكواب دقيق
3 ملاعق كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
3 ملاعق كبيرة لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة سكر
ماء للعجن
الحشو:
نصف كيلو صدور دجاج شرائح
طماطم شرائح
فلفل ألوان شرائح
بصل شرائح
بهارات
عصير ليمون أو خل
زيت
ملح فلفل أسود
مايونيز
كاتشاب
2 ملعقة كبيرة نشا
بطاطس محمرة
الوجه
بيضة
فانيليا
سمسم
طريقة تحضير سندوتش دجاج مخبوز:
* يخلط الدقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والملح
* يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
الحشو:
* يترك الخليط ليبرد ويخلط مع المايونيز والكاتشب والنشا
* يشوح الدجاج فى الزيت على النار
* يضاف الفلفل الأسود والملح
* يضاف الفلفل الاخضر والفلفل والطماطم ويقلب كل الخليط على النار حتى النضج
* يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل
* تفرد كرات العجينة وتحشى بخليط الدجاج
* يدهن الوجه بخليط البيضة مع القليل من اللبن او الماء والملح والفلفل الأسود
* يرش الوجه بالسمسم وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج.
* يمكن أن يقدم مع البطاطس المحمرة.