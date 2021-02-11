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مرأة

طريقة عمل سندوتش دجاج مخبوز

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:01 ص
دجاج
دجاج
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل دجاج مخبوز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الدجاج.

مقادير سندوتش الدجاج المخبوز:

العجينة
3 أكواب دقيق
3 ملاعق كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
3 ملاعق كبيرة لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة سكر
ماء للعجن


الحشو:
نصف كيلو صدور دجاج  شرائح
طماطم شرائح
فلفل ألوان شرائح
بصل شرائح
بهارات
عصير ليمون أو خل
زيت
ملح فلفل أسود
مايونيز
كاتشاب
2 ملعقة كبيرة نشا
بطاطس محمرة
الوجه
بيضة
فانيليا
سمسم

طريقة تحضير سندوتش دجاج مخبوز:

* يخلط الدقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والملح

* يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر


الحشو:

* يترك الخليط ليبرد ويخلط مع المايونيز والكاتشب والنشا

* يشوح الدجاج فى الزيت على النار

* يضاف الفلفل الأسود والملح

* يضاف الفلفل الاخضر والفلفل والطماطم ويقلب كل الخليط على النار حتى النضج

* يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل

* تفرد كرات العجينة وتحشى بخليط الدجاج

* يدهن الوجه بخليط البيضة مع القليل من اللبن او الماء والملح والفلفل الأسود

* يرش الوجه بالسمسم وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج.

* يمكن أن يقدم مع البطاطس المحمرة.

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