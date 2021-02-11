طريقة عمل سندوتش دجاج مخبوز

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل دجاج مخبوز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الدجاج.

مقادير سندوتش الدجاج المخبوز:

العجينة

3 أكواب دقيق

3 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة

1 ملعقة كبيرة سكر

ماء للعجن



الحشو:

نصف كيلو صدور دجاج شرائح

طماطم شرائح

فلفل ألوان شرائح

بصل شرائح

بهارات

عصير ليمون أو خل

زيت

ملح فلفل أسود

مايونيز

كاتشاب

2 ملعقة كبيرة نشا

بطاطس محمرة

الوجه

بيضة

فانيليا

سمسم

طريقة تحضير سندوتش دجاج مخبوز:



* يخلط الدقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والملح

* يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر





الحشو:

* يترك الخليط ليبرد ويخلط مع المايونيز والكاتشب والنشا

* يشوح الدجاج فى الزيت على النار

* يضاف الفلفل الأسود والملح

* يضاف الفلفل الاخضر والفلفل والطماطم ويقلب كل الخليط على النار حتى النضج

* يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل

* تفرد كرات العجينة وتحشى بخليط الدجاج

* يدهن الوجه بخليط البيضة مع القليل من اللبن او الماء والملح والفلفل الأسود

* يرش الوجه بالسمسم وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج.

* يمكن أن يقدم مع البطاطس المحمرة.