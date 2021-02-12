بسعر مناسب.. موتورولا تطلق هاتف Moto E6i رسميا.. صور

كشفت شركة موتورولا Motorola ، رسميا عن هاتف Moto E6i، والذي حصل على اعتماد Bluetooth SIG الأسبوع الماضي، حيث يعمل الهاتف الجديد متوسط التكلفة بنظام التشغيل أندرويد إصدار Go.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف موتورولا Moto E6i، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.









ويأتي هاتف Motorola Moto E6i، بشاشة بقياس 6.1 بوصة، عالية الدقة من نوع IPS LCD، بدقة 720 x 1560 بيكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.





ويضم الجزء الخلفي لهاتف Moto E6i، على قارئ بصمات الأصبع، وإعداد كاميرا مزدوج الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف Moto E6i، على بطارية بقوة 3000 مللى أمبير في الساعة يتم شحنها من خلال منفذ microUSB بسرعة تصل إلى 10 وات، كما يتميز لهاتف الذكي أيضًا بمقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر.





ويتوفر هاتف Moto E6i، في لونين فقط هم الرمادي والزهرى، مقابل سعر حوالي 205 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3200 جنيها مصريا)، وهو متاح للبيع في البرازيل من خلال موقع موتورولا الرسمي.







