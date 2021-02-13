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عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور بشأن الدراسة.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 10:29 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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محمد القاضي
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى أولياء أمور الطلاب بشأن عودة الدراسة.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا عايز الأهالي يبقوا عندهم ثفة في الإدارة السياسية.. اهدوا وركزوا وخلوا هدفكم الأساسي تعليم ولادكم".

وتابع: "متخافوش علي ولادكم.. والقيادة السياسية هدفها الحفاظ علي صحة الطلاب أولا"، متابعا: "أنا عايز الطلبة تكمل دراستها"، لافتا: "عُمر الأون لاين ما يكون زي مس مديحة وهي واقفة في الفصل ماسكة العصاية.. ومع احترامي للاون لاين والنت السريع، إنما المدرسة تجربة مهمة للطلاب".

وأشار: "الأون لاين لسه مش حاجه مهمه، الأون لاين مش زي المدرسة، لأنها مفيدة للطالب، فيها اتصال بين الطالب والمدرس، الطلاب اكتأبوا من البيوت، والمدرسة حياة كاملة متكاملة".
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