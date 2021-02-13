عمرو أديب يوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور بشأن الدراسة.. فيديو

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى أولياء أمور الطلاب بشأن عودة الدراسة.





وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أنا عايز الأهالي يبقوا عندهم ثفة في الإدارة السياسية.. اهدوا وركزوا وخلوا هدفكم الأساسي تعليم ولادكم".





وتابع: "متخافوش علي ولادكم.. والقيادة السياسية هدفها الحفاظ علي صحة الطلاب أولا"، متابعا: "أنا عايز الطلبة تكمل دراستها"، لافتا: "عُمر الأون لاين ما يكون زي مس مديحة وهي واقفة في الفصل ماسكة العصاية.. ومع احترامي للاون لاين والنت السريع، إنما المدرسة تجربة مهمة للطلاب".



