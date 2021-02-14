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مرأة

لعشاق التجديد.. طريقة عمل رقاق بالجبنة.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:03 ص
طريقة عمل رقاق بالجبنة
طريقة عمل رقاق بالجبنة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل رقاق بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق التجديد.

مقادير رقاق بالجبنة

رقاق
زبدة
جبنة بيضاء
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
فلفل أخضر رومي
طماطم مفرومة
2 كوب لبن
بيضة
ملح
فلفل أسود
بقدونس

طريقة تحضير رقاق بالجبنة

* تذوب الزبدة وتدهن الصينية بالزبدة

* تدهن رقائق الرقاق بالزبدة، ثم تسقى بالحليب وترص في الصينية

* تضاف الحشوة

* ثم ترص طبقات الرقاق

* تخفق البيضة مع الحليب المتبقي ويسقى بالرقاق

* تخبز في الفرن حتى يحمر الوجه

حشوة 1

* تخلط الجبنة مع الفلفل الرومي، والطماطم، والبقدونس

حشوة 2

* تخلط الجبنة الرومي مع الموزاريلا، والطماطم، والبقدونس

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