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مرأة

جددى سفرتك فى العيد بطريقة عمل رقاق بالشاورما

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:45 ص
طريقة عمل رقاق بالشاورما
طريقة عمل رقاق بالشاورما
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هاجر هانئ
الرقاق من الأطباق الرئيسية التى تحرص الكثير من الأسر المصرية على إعدادها و تقديمها على سفرة عيد الأضحي، فنقدم لكم طريقة عمل رقاق بالشاورما بأسهل الخطوات من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير رقاق بالشاورما
رقاق 
لحمة شرائح
خلطة الشاورما 
بصل 
فلفل ألوان 
طماطم 
مرقة لحمة 
ملح 
فلفل أسود 
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طريقة تحضير رقاق بالشاورما:
-تتبل الشاورما بخلط الشاورما والملح والفلفل. 
-ثم ترفع على النار مع البصل والفلفل والطماطم حتى تطهى. 
- يغمز الرقاق في المرقة. 
-ويرص في صينية الرقاق. 
-وتدهن كل طبقة بالسمن. 
-بعد 3 طبقات يوضع طبقة من الشاورما. 
-ثم يوضع 3 طبقات أخرى من الرقاق وتسقى كل طبقة. بالشوربة وتدهن بالسمن. 
-ثم تكرر الطبقات. 
-وتدخل الفرن حتى تمام الطهي. 
-ويقدم الرقاق ساخنا. 

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