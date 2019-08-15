طريقة عمل رقاق بيتزا بأسهل الخطوات

رقاق بيتزا من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها و تقديمها بأسهل الخطوات و أقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد".





مقادير رقاق بيتزا

نصف كيلو رقاق ناشف

سمنة

لحمة معصجة

كوب لبن

بيضة

ملعقة كبيرة باكينج باودر

ملح

فلفل أسود

فلفل رومي

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

زيتون أسود حلقات

طماطم مفرومة

صوص بيتزا





طريقة تحضير رقاق بيتزا

* يدهن الرقاق بالسمنة ويشكل منه طبقة في الصينية

* يضاف الصوص والفلفل والطماطم والزيتون والجبن

* يمكن إضافة لحمة معصجة

* يضاف على الوجه طبقة اخرى من الرقاق المدهون بالسمنة

* يخلط البيض واللبن والباكينج باودر والملح

* يضاف خليط البيض على الوجه ويضاف المزيد من الجبنة الموتزاريلا على الوجه

* توضع في الفرن حتى تمام النضج