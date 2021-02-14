خالد مرتجي: الأهلى لم يتلق عروضا للشناوي وأغلقنا صفحة مونديال الأندية

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة عن النادي الأهلى بعد الحصول على المركز الثالث فى بطولة العالم لكرة القدم، وأكد أن محمد الشناوي حارس النادي الأهلى لم يتلقى أى عروض خارجية بعد التألق فى البطولة، كما تحدث عن عقوبة ثنائى الأهلى محمود كهربا وحسين الشحات، وقال إن العقوبة من اختصاص إدارة الكرة، مؤكدا أنه تم إغلاق صفحة الحصول على المركز الثالث عالميًا والتفكير فى المباريات المقبلة.













قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن إدارة الكرة بـ النادي الأهلى هى المسئولة عن تقدير مستوى العقوبات لـ محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي النادي الأهلي، بعد مخالفة القواعد فى بطولة كأس العالم للأندية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن ما حدث من الشحات وكهربا عفويًا ولم يكن مقصودا.













قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن فريق النادي الأهلى حصل على 2.5 مليون دولار بعد الحصول على المركز الثالث ببطولة العالم للأندية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة تحدث مع لاعبي الأهلي، وأعطى مكافأة لهم بعد البطولة الكبيرة.





ولفت إلى أن رئيس الأهلى أعطى اللاعبين يوما واحدا فقط راحة، والجميع يستعد للمباريات المقبلة.









وأشار إلى أن الأهلى لديه مباراة قوية يوم الثلاثاء المقبل، فالتفكير يتم فى البطولات المقبلة.

























قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن فوز النادي الأهلى على فريق بالميراس يعتبر الفوز الأول لـ فريق مصري على فريق برازيلي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الصحف البرازيلية تحدثت عن أن مباراة فريقها أمام الأهلى تعتبر الأسوأ.

















علق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على العروض المقدمة لـ حارس النادي الأهلى محمد الشناوي.





وقال لا يوجد أى عروض له، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن ما ينشر بخصوص عروض لـ الشناوي غير صحيحة.







