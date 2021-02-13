إدارة الأهلي: كهربا والشحات حصلا على أقصى عقوبة في مونديال الأندية

قال الكابتن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن إدارة الكرة بـ النادي الأهلى هى المسئولة عن تقدير مستوى العقوبات لـ محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي النادي الأهلي، بعد مخالفة القواعد فى بطولة كأس العالم للأندية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن ما حدث من الشحات وكهربا عفويًا ولم يكن مقصودا.





ولفت إلى أن اقصى عقوبة حصل عليها كهربا والشحات هو الحرمان من اللعب على المركز الثالث والرابع.





وأشار إلى أن كهربا والشحات حصلا على ميداليتهما بعد الفوز بالمركز الثالث.