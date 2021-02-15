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الأرصاد تحذر أصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد وتوقعات بسقوط أمطار "فيديو"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:53 ص
تقلبات جوية
تقلبات جوية
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نورهان رأفت
حذر الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، من طقس غد الثلاثاء، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستصل لـ 14 درجة مئوية بالنسبة للعظمى ، إلى جانب فرص لسقوط أمطار على المدن الساحلية.

كما ونوه الدكتور محمود شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن وجود رياح مثيرة للأتربة ، ووجه تحذيرا لأصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد.

وأوضح "شاهين" أن نشاط الرياح سيزيد الإحساس من انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، على الطرق المكشوفة.

وعن توقعات سقوط أمطار، أفاد "شاهين" وجود احتمالية كبيرة غدا لسقوط أمطار على المدن الساحلية ، وتكون من خفيفة ومتوسطة، وتمتد لشمال الصعيد.

وتابع: "اللي كان حاسس أن الشتا بيودع وشال الجواكت ده وقتها، وبالأخص في ساعات الليل والفترة القادمة عموما".
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