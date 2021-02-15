طقس الاثنين.. معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى في القاهرة 21 درجة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الإثنين،حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وأن يكون معتدلا على السواحل الشمالية، ومائلا للدفء على جنوب الصعيد.





وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وباردا في جنوب سيناء، وأن يكون شديد البرودة على شمال الصعيد، وباردا على جنوب الصعيد، مع استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية القريبة من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 21 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 12

دمياط العظمى 20 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11

السويس العظمى 23 والصغرى 11

العريش العظمى 20 والصغرى 9

طابا العظمى 23 والصغرى 16

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 7

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15

الفيوم العظمى 21 والصغرى 10

بني سويف العظمى 22 والصغرى 10

أسيوط العظمى 22 والصغرى 9

أسيوط العظمى 23 والصغرى 8

قنا العظمى 26 والصغرى 12

سوهاج العظمى 24 والصغرى 10

الأقصر العظمى 27 والصغرى 13



