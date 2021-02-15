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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يسود غدا الثلاثاء،طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة تكون  رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح مثيرة للرمال والأتربة.

ويبقى الطقس دافئ نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح نشطة.

وعلى محافظات الصعيد، يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تصل لحد العاصفة.

بينما يكون الطقس دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وحول درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري 18 درجة للعظمى والصغرى 8، على السواحل الشمالية 13 للعظمى والصغرى 9،  جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 6، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 8.
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